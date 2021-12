O cartão de crédito sem anuidade, ou com uma anuidade de pequeno valor, pode ser de grande valia para que você centralize os seus gastos dentro de um planejamento financeiro pessoal.

Insira o cartão de crédito com anuidade zerada ou reduzida no seu plano de finanças

Além disso, o cartão de crédito no mercado financeiro atual possibilita que o cliente obtenha diversos ganhos através de programas de cashback. Sendo assim, é importante conhecer as opções e analisar a viabilidade de cada opção disponível.

Trigg

O Trigg é um cartão de crédito que tem crescido nos últimos tempos. Conforme informações oficiais da fintech, o seu programa de cashback é bastante amplo, pois quanto mais o cliente utilizar o cartão, mais cashback recebe.

Além disso, o cartão Trigg pode ser adaptado ao seu desejo quanto a sua aparência, já que você escolhe a cor do cartão e o seu estilo, sendo esse um ponto importante de inovação da empresa.

Embora essa opção de cartão de crédito não seja sem anuidade, possui um custo baixo, considerando a viabilidade do cashback, já que você paga cerca de R$ 10,90 por mês. Dessa forma, essa opção pode ser viável para centralizar seus custos.

Cartão de crédito iti do Itaú

Os grandes bancos também se adaptaram para que pudessem oferecer um cartão de crédito sem anuidade ou com tarifas baixas ao seu cliente.

O Itaú, por exemplo, permite que você obtenha um cartão de crédito sem anuidade com todos os benefícios do Itaú. Por exemplo, o cartão de crédito iti do Itaú pode ser solicitado pelo aplicativo e não possui anuidade. Além disso, está apto para os programas de cashback e tem um limite pré-aprovado.

Sendo assim, você pode controlar tudo pelo aplicativo, da mesma maneira ocorre com as fintechs. Por isso, pode ser de grande valia que analise essa opção, já que é uma adaptabilidade importante do mercado financeiro para o fluxo financeiro atual.

Nubank

A fintech mais conhecida do Brasil, a Nubank disponibiliza a sua opção de cartão de crédito sem anuidade, que já é uma opção bastante conhecida.

Além disso, também o Nubank oferece o cartão de crédito Ultravioleta, que é um produto novo da empresa e possui anuidade. Porém, existem algumas situações nas quais o cliente pode obter a isenção de tarifa. Sendo assim, pode ser viável conferir diretamente o site oficial da instituição para que você possa obter maiores detalhes sobre os requisitos da isenção do novo cartão da fintech.

Certamente o cartão de crédito sem anuidade pode ser importante, ou ainda, a opção com a anuidade reduzida, mediante o benefício que você pode obter através do cashback. Portanto, vale a pena analisar e inserir o cartão de crédito na sua rotina, centralizando os seus gastos dentro de um planejamento financeiro.