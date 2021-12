Inspire-se em ‘Um Lugar Ao Sol’ e saiba como escolher a cabeceira ideal para a cama

No quarto de Bárbara e Renato, personagens de Alinne Moraes e Cauã Reymond em “Um lugar ao sol’’, a cabeceira traz mais do que aconchego: ela decora o ambiente e complementa a cama do casal. Nós sempre achamos que a cabeceira é a “cereja do bolo” do quarto, pois muita vezes ela é bem trabalhada e com detalhes que chamam atenção logo de cara na decoração do ambiente.

Além de ser um item decorativo, a cabeceira serve para apoiar a cabeça e as costas de quem, por exemplo, gosta de ler um livro já pronto para deitar ou mesmo assistir a um bom filme na TV do quarto. O bom é saber que temos uma infinidade de modelos e tipos de cabeceiras no mercado, das mais elaboradas e com valor mais elevado até aquelas bem criativas mas com um custo bem reduzido, que cabe no bolso. Pensando nisso, escolhemos esse tema para este domingo, e vamos mostrar três modelos lindos para vocês poderem se inspirar.

Cabeceira de apartamento no Recreio / Foto: Denilson Machado / MCA Estúdio / Divulgação

Bons sonhos, e boa decoração

Neste apartamento no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro (na primeira foto), a arquiteta Camila Fleck comandou toda a reforma. A família já morava no imóvel e decidiu, há três anos, fazer uma transformação aos poucos, ambiente por ambiente, sem sair de casa. Como a cliente tem um gosto bastante clean, Camila não queria uma casa entulhada. Numa pegada low profile, ela apresentou à arquiteta referências modernas e levemente industriais. A família pediu que a cabeceira da cama e as mesas laterais tivessem personalidade e ainda despertassem sua memória afetiva. Camila desenhou então um painel de uma ponta à outra na parede, abraçando as duas mesas, e executou tudo em marcenaria com acabamento em MDF cinza, com palhinha aplicada diretamente sobre ele para evitar acúmulo de poeira.

Cabeceira de quarto no Gragoatá, em Niterói / Foto: RAIANA MEDINA / Divulgação

Já nessa cobertura duplex em Niterói (na segunda foto), o nosso escritório GGArquitetura projetou todos os ambientes. A ideia era que o imóvel tivesse uma pegada high low, que é a mistura de acabamentos simples e de baixo custo com elementos de design com valores mais expressivos. E, para a cabeceira da cama do quarto do casal, utilizamos uma telha ecológica que pode ser comprada em home center e pintamos nesse tom de cinza. Conseguimos dar uma solução para a cabeceira com baixo custo alinhada a roupas de cama, luminária e todo o restante da decoração, e assim tivemos um resultado incrível da mistura de bom gosto e criatividade com valores acessíveis.

Quarto de apartamento assinado pela arquiteta Paula Müller Foto: Denilson Machado / MCA Estúdio / Divulgação

Outro modelo lindo e superatemporal de cabeceira foi executado em marcenaria, que é a grande vedete deste quarto de casal assinado pela arquiteta Paula Müller (na última foto). Ela instalou um painel de madeira ripado, em meia parede, que ocupa toda a extensão da cabeceira até a penteadeira, fazendo-o parecer maior. A paleta de cores é neutra, em tons de branco e bege claro, conferindo leveza e aconchego ao cômodo. O espelho redondo se destaca frente aos demais elementos retilíneos, enquanto as luminárias e os acessórios, com detalhes em dourado, dão um toque elegante à composição.

A coluna “Casa de Novela” é assinada pelo arquiteto e urbanista Guilherme Galvão e pelo engenheiro Douglas Alexandre.

