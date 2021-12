Inspire-se no escritório de Giovanna Antonelli na novela para combinar cortina e persiana

“Quanto mais vida, melhor”, a nova trama da sete, estreou na última semana, e um dos ambientes que nos chamaram atenção foi o escritório da protagonista Paula (Giovanna Antonelli). Ali, a sobreposição de cortina de tecido com a persiana horizontal dita uma tendência superatemporal, que, além de funcional, fica linda.

Quando pensamos em um fechamento de janela — que podem ser cortinas, persianas, painel… —, temos uma infinidade de opções. Essa estilo adotado por Paula deixa o ambiente moderno e aconchegante, mas também cria possibilidades para a incidência de sol. Com as persianas fechadas, o sol entra de forma parcial. Já com as cortinas, a claridade é controlada pela gramatura do tecido ou até mesmo por um forro blackout.

Entre essas e outras, as possibilidades são muitas. Mas o que temos de tendência superforte é a mescla dos dois tipos em uma só janela. A seguir, vocês verão um projeto que fizemos com esse tipo de combinação, lindo e moderno.

No projeto do escritório da sede da nossa empresa, a GG Arquitetura, nós queríamos um espaço bem atemporal, em que o cliente chegasse e já se sentisse em casa. Acreditamos que, quando um ambiente nos acolhe logo na entrada, a recíproca de quem chega é certa. Na escolha de acabamentos de cada material, todos tinham um porquê. Nós misturamos estilos para que qualquer pessoa pudesse se identificar com alguma coisa. Mas é claro que tudo alinhado com bom gosto e equilíbrio.

O escritório GG Arquitetura / Foto: Raiana Medina / Divulgação

Quando foi escolhido o tipo de fechamento das janelas, nesse caso, utilizamos o recurso de combinação de dois tipos. O primeiro foi a persiana horizontal, onde “quebramos a entrada de sol” e temos um ar mais clean, e o acabamento escolhido foi a madeira em tom de café. Já na cortina de tecido, queríamos algo leve e sem forro, então a gaze em tom de cinza trouxe esse ar mais fluido e sóbrio. Enfim, conseguimos o resultado que desejávamos, e, de fato, todos que chegam ao escritório se sentem em casa. As conversas e as reuniões têm um clima sempre leve, e, quando as pessoas vão embora, elas falam: “Moraríamos aqui”. Para a gente, é uma alegria só!

Esse quarto que está de volta aqui na nossa coluna, agora em um ângulo inédito, também tem tudo a ver com o tema. Com aproximadamente 9m² apenas, o ambiente precisa ser otimizado ao máximo. Pensando nisso, os pais Cristiele e Uendel nos deixaram livres quando especificamos os modelos das cortinas. Para o quarto da pequena Flora, utilizamos a persiana horizontal no modelo romana, que é um que fica em grandes dobras quando ela está recolhida. Por cima, optamos novamente por uma cortina de tecido em gaze cinza, fazendo a sobreposição. A cliente, em uma das reuniões, nos disse que queria ter a opção de estar 100% sem incidência de sol e também poder estar em meia sombra. Pois bem, com esses dois modelos, conseguimos atender bem a demanda da família.

A coluna “Casa de Novela” é assinada pelo arquiteto e urbanista Guilherme Galvão e pelo engenheiro Douglas Alexandre.

Site: ggarquitetura.arq.br