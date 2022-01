INSS 2022: Calendário oficial e novos valores

De acordo com a declaração do presidente Jair Bolsonaro, o novo salário mínimo terá valor de R$ 1.212 a partir do próximo mês.

Os aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão um reajuste salarial a partir do dia 25 de janeiro de 2022. De acordo com a declaração do presidente Jair Bolsonaro, o novo salário mínimo terá valor de R$ 1.212 a partir do próximo mês.

O piso nacional é definido com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que determina a taxa inflacionária do ano anterior. A estimativa é que a inflação atinja 10,18% este ano, elevando o valor dos benefícios do INSS.

Correção dos benefícios do INSS

O INSS não pode conceder um benefício inferior ao salário mínimo em vigência, neste sentido, o abono básico da autarquia corresponde ao piso cotado naquele ano. Sendo assim, no próximo ano, os segurados que recebem o abono básico terão direito a R$ 1.212 por mês.

Os aposentados e demais beneficiários do Instituto que ganham mais que um salário mínimo, também terão o abono reajustado. Para eles, é necessário verificar no extrato o valor bruto do benefício e aplicar mais a taxa inflacionaria de 10,18%, assim como previsto.

Calendário do INSS para 2022

Calendário para segurados que recebem um salário mínimo

FINAL DEZ/21 JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1 23/dez 25/jan 21/fev 25/mar 25/abr 25/mai 24/jun 2 27/dez 26/jan 22/fev 28/mar 26/abr 26/mai 27/jun 3 28/dez 27/jan 23/fev 29/mar 27/abr 27/mai 28/jun 4 29/dez 28/jan 24/fev 30/mar 28/abr 30/mai 29/jun 5 30/dez 31/jan 25/fev 31/mar 29/abr 31/mai 30/jun 6 03/jan 01/fev 03/mar 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 7 04/jan 02/fev 04/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 8 05/jan 03/fev 07/mar 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 9 06/jan 04/fev 08/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 0 07/jan 07/fev 09/mar 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul

FINAL JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1 25/jul 25/ago 26/set 25/out 24/nov 23/dez 2 26/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 26/dez 3 27/jul 29/ago 28/set 27/out 28/nov 27/dez 4 28/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 28/dez 5 29/jul 31/ago 30/set 31/out 30/nov 29/dez 6 01/ago 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan 7 02/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan 8 03/ago 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan 9 04/ago 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan 0 05/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

Calendário para segurados que recebem mais de um salário

FINAL DEZ/21 JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1 e 6 03/jan 01/fev 03/mar 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 2 e 7 04/jan 02/fev 04/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 3 e 8 05/jan 03/fev 07/mar 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 4 e 9 06/jan 04/fev 08/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 5 e 0 07/jan 07/fev 09/mar 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul

FINAL JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1 e 6 01/ago 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan 2 e 7 02/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan 3 e 8 03/ago 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan 4 e 9 04/ago 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan 5 e 0 05/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan