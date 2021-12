INSS vai liberar novo abono na próxima segunda, 03; veja quem recebe

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão recebendo o benefício referente ao mês de dezembro. O calendário foi iniciado no dia 23 deste mês e segue até o dia 7 de janeiro.

O cronograma é divido em dois, e começa contemplando sempre os aposentados e pensionistas que recebem apenas um salário mínimo. Os que recebem um valor maior, começam a receber após alguns dias.

De acordo com a autarquia, há cerca de 36 milhões de beneficiários. Deste total, 24 milhões são os que ganham um abono equivalente ao piso nacional, e 12 milhões, um benefício maior.

Vale ressaltar que o INSS já publicou o cronograma de pagamentos para o próximo ano, previsto para ser iniciado no dia 25 de janeiro. Neste sentido, os próximos depósitos já serão corrigidos segundo o valor do novo salário mínimo, estimado em R$ 1.212.

Como de costume, a distribuição dos abonos segue a ordem do número final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Veja as datas referente a este mês a seguir.

Calendário de pagamentos do INSS

Até um salário mínimo

NIS final 1: dia 23 de dezembro;

NIS final 2: dia 27 de dezembro;

NIS final 3: dia 28 de dezembro;

NIS final 4: dia 29 de dezembro;

NIS final 5: dia 30 de dezembro;

NIS final 6: dia 3 de janeiro;

NIS final 7: dia 4 de janeiro;

NIS final 8: dia 5 de janeiro;

NIS final 9: dia 6 de janeiro;

NIS final 0: dia 7 de janeiro.

Acima de um salário mínimo

NIS finais 1 e 6: dia 3 de janeiro;

NIS finais 2 e 7: dia 4 de janeiro;

NIS finais 3 e 8: dia 5 de janeiro;

NIS finais 4 e 9: dia 6 de janeiro;

NIS finais 5 e 0: dia 7 de janeiro.

14º salário do INSS será pago em 2022

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda estão aguardando a liberação do 14º salário. No entanto, a tramitação da proposta deve ser encerrada apenas no próximo ano devido ao atraso no Congresso Nacional.

14º salário pode ser aprovado em 2022

Considerando a demora na movimentação do Projeto de Lei 4367/2020 que trata da liberação do 14º salário, os aposentados e pensionistas do INSS poderão ter acesso ao benefício apenas a partir de 2022.

Isso porque, o texto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania para ser definitivamente aprovado na Câmara dos Deputados. Com isso, poderá ser encaminhado ao Senado Federal.

Após o possível parecer favorável por parte dos senadores, a proposta deve seguir para a sanção presidencial. Logo, não há mais tempo hábil para que o benefício seja pago ainda em 2021.