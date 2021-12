Notepadqq é o equivalente de código aberto do Notepad ++. É um dos editores de texto mais populares para Windows. O aplicativo Open Source Notepad ++ usa uma API Win32 pura, embora seja licenciado pela GPL. Como resultado, é difícil compilar no Linux. Você pode ter problemas para instalá-lo imediatamente no Ubuntu. Se você lê […]

