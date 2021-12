Integrantes do Melim testam positivo para Covid-19 e cancela show em Vilas do Atlântico

A produção da banda reforça que os integrantes estão bem, com sintomas leves e um deles assintomático. Reitera que ambos estão imunizados com as duas doses da vacina contra a COVID-19 e ratifica a importância da vacinação para todos.

A organização do Réveillon Axé Maré se solidariza com a Melim e deseja melhoras para os integrantes e reforça que a festa seguirá com as demais atrações, Timbalada e Parangolé, que estão com shows especiais para agitar o público e receber 2022 com muita energia positiva.