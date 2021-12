Interditado: atracadouro de São Tomé de Paripe desaba e deixa ferido

Com o desabamento de parte do atracadouro de São Tomé de Paripe, o acesso foi interditado pela Defesa Civil do Salvador (Codesal), na tarde deste sábado (4). O acidente deixou pelo menos um ferido e levou três pessoas ao mar.

Responsabilidade do Governo do Estado, o Terminal Náutico está passará por obras de recuperação, tendo inclusive a Tecnocret Engenharia como empresa que fará o serviço, que de acordo a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) “está atendendo as solicitações da Prefeitura para a liberação das licenças obrigatórias do serviço”.

Segundo informações do governo, depois do incidente, acionará a Tecnocret para que termine os serviços junto à Prefeitura. “Após a finalização da obra, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agerba) fará a concessão do terminal, que deverá ser administrado pela empresa vencedora”, comentou em nota a Seinfra.