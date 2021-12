Interior: 74 pessoas foram presas durante terceira fase de operação em combate a crimes

Na manhã desta sexta-feira (10) foi iniciada a terceira fase da Operação Unum Corpus. Ao todo, já foram presas 74 pessoas, com apreensão de drogas e armas. As ações estão sendo feitas em cidades do interior do estado, pertencentes as 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins).

A operação busca combater crimes contra a vida, como homicídios e feminicídios. Tráfico de drogas, agressões e crimes contra patrimônio também estão inclusos nas ações. De acordo com a delegada Rogéria Araújo, serão cumpridos durante todo o dia 107 mandados de busca e apreensão, além de uma série de mandados de prisão de diversas práticas delituosas.

No município de Seabra, pertencente a 13ª Coorpin, já foram apreendidos mais de R$ 10 mil em espécie, diversas porções de maconha já prontas para venda, dois tabletes da mesma substância e duas balanças.

Desde a primeira fase, iniciada em setembro, a Unum Corpus prendeu mais de 100 pessoas envolvidas em práticas criminosas.