INTS promove ação com banho itinerante para pessoas de rua até dia 30 de dezembro

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) realiza até o dia 30 de dezembro a ação de higiene básica para pessoas de rua e em situação de vulnerabilidade social. A previsão é de que sejam recebidos cerca de 500 soteropolitanos, todas as terças e quintas, das 17h às 19h, no Aquidabã. E às quartas, das 18h às 20h, no Largo dos Mares.

Durante a ação, cada cidadão recebe um kit de higiene pessoal, com toalha de rosto, toalha de banho descartável, pente, escova de dente, pasta e fio dental. No local, eles tomam banho se desejar. Para otimizar o fluxo, o público é dividido entre feminino e masculino, já que a unidade móvel contém dois banheiros.

Além desse cuidado, uma equipe multiprofissional (Assistente Social, Psicóloga e Enfermeira) faz a mediação dos usuários com a rede de saúde e assistência social nos casos de necessidade. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Promoção à Saúde do Instituto, Bárbara Silva, de janeiro a novembro desse ano, foram beneficiadas 6.900 pessoas. Somando com o de dezembro, o número chega a 7.500. “O objetivo é viabilizar os direitos que a eles cabem. Ainda mais neste período do ano, quando temos maior inclinação à realização de boas ações com o próximo”, concluiu.

Ação de higiene básica

Banho para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social em Salvador

Aquidabã: toda terça e quinta, das 17h às 19h

Largo dos Mares: toda quarta, das 18h às 20h