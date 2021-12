Intuit QuickBooks anuncia novas vagas

Está em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Intuit QuickBooks anunciou novas vagas de emprego destinadas a profissionais da área de tecnologia. Há chances para diferentes especialidades, perfis e níveis de senioridade.

A empresa, que oferece soluções e plataformas de gestão financeira, a fim de garantir um novo olhar sobre os dados financeiros do negócio, revelando oportunidades que ajudam contadores e empresários a crescerem, busca novos talentos para suportar sua expansão e atender à uma demanda crescente.

Atualmente, há chances para Manager 2 Development, Software Engineer, Staff Software Engineer, Senior Software Engineer, Customer Experience Community Manager, Customer Experience Strategy, Customer Experience Specialist, Service and Support Representative, Business Data Analytics Intern, entre outros.

Embora os requisitos variem de acordo com a função desejada, alguns elementos são essenciais para a contratação, como o conhecimento de inglês – pelo menos, básico. A Intuit Quickbooks oferece, inclusive, subsídios para o aprendizado da língua . As inscrições podem ser feitas na página de carreiras.

Além disso, experiência anterior também pode ser exigida a depender do nível hierárquico da posição desejada. Outros detalhes de cada uma das vagas podem ser acessados aqui.

Sobre a empresa

Com mais de 14.200 funcionários em todo o mundo, a Intuit Quickbooks conta com 20 escritórios em nove países e tem uma receita de US$ 9,6 bilhões ao ano (dados de 2021). A empresa oferece, entre outros serviços, um pacote de software de contabilidade desenvolvido especialmente para ajudar empresas e contadores a alavancarem os negócios de forma ainda mais estratégica e dinâmica.

Como se candidatar

Os interessados em integrar a equipe da Intuit Quickbooks deverão acessar a página de carreiras da empresa e cadastrar o currículo na posição pretendida.