É importante que o entrante no mercado de investimentos avalie se faz sentido ou não para sair da poupança de uma vez, já tem muitas pessoas que fazem essa modificação de uma forma radical.

Investimentos: diversifique suas opções de forma planejada

Pode não ser viável uma mudança radical, já que é importante que você conheça primeiro o mercado de investimentos. Certamente, o conhecimento e o planejamento são fatores que lhe permitirão realizar essa análise.

Sair ou não da poupança?

No entanto, é importante que se atente ao mercado para que faça uma troca de carteira de investimentos, ou diversifique suas opções de forma planejada. Além disso, atente-se a mensagens, ligações e contatos suspeitos com ofertas muito vantajosas. São pontos relevantes para o direcionamento de suas finanças pessoais.

Sites confiáveis

Por isso, é importante que sempre certifique-se de que você está acessando sites confiáveis, como o site do Banco Central do Brasil (BCB) e da Bolsa de Valores do Brasil (B3), por exemplo.

Dessa forma, você eleva suas chances de aprofundar o seu conhecimento quanto aos investimentos de forma segura. Além disso, é possível que você faça simulações que podem ser de grande valia para a sua avaliação quanto ao comportamento dos investimentos. Também é possível que você envie valores baixos e entenda a viabilidade de cada opção, de modo que você saia da poupança ou tenha outras opções simultaneamente de forma segura e eficiente.

Tesouro Direto

Para isso é importante que você invista valores menores de maneira planejada. O Tesouro Direto, por exemplo, é uma opção de renda fixa que permite investimentos baixos, a partir de R$ 30,00. Sendo uma oportunidade para que você estude o comportamento do mercado na prática, além de conhecer um pouco mais essa opção de renda fixa.

A volatilidade do mercado

Além disso, estudar a volatilidade do mercado, bem como o impacto dos fatores econômicos diretamente nos seus investimentos, é muito importante para que você tenha ciência dos seus riscos.

A elevação da sua rentabilidade está relacionada à oscilação da taxa SELIC, visto que quando elevada, pode se tornar uma oportunidade para os investidores. Dessa maneira, é possível que você aproveite as flutuações inerentes a volatilidade do mercado para que possa elevar suas chances de ganhos de forma planejada.

Analise suas metas e o seu perfil

Por isso, para sair da poupança faça um planejamento e verifique qual opção melhor lhe atende, ou ainda, se a poupança ainda é uma opção mais segura para você direcionar uma reserva de emergência, por exemplo.

Portanto, o mais importante é que você estude o mercado, não clique em links suspeitos e desconfie de ofertas muito vantajosas. Certamente, esses são cuidados importantes para uma pessoa que faz uso da internet de forma geral para lidar com suas finanças, independentemente se é um entrante no mercado de investimentos.