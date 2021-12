Invilla abre 200 vagas de emprego em home office

A Invilla, empresa multinacional no segmento de tecnologia, está disponibilizando 200 vagas de emprego para o seu programa “hello, strangers”. Os cargos são para o trabalho remoto, todos voltados aos setores de tecnologia. Confira como se candidatar e quais os requisitos para participar do processo seletivo!

Invilla está contratando novos desenvolvedores

A Invilla é uma multinacional de tecnologia, fundada no Brasil no ano de 2003. Atualmente, a empresa conta com mais de mil funcionários espalhados por todo o mundo, possuindo centros estratégicos no México, Holanda, América Latina, Portugal e Reino Unido.

A companhia presta serviços de tecnologia, criando produtos para pequenas, médias e grandes empresas. Dentre seus principais clientes, estão a QuintoAndar, Ifood, PagSeguro, OLX, Dafiti, Mastercard e C6 Bank.

Para atrair novos talentos, a Invilla lançou seu novo programa de recrutamento “hello, Stranger”, que tem como principal objetivo atrair 200 novos desenvolvedores para trabalhar em home office. Além disso, todas as vagas são efetivas. Confira os cargos:

Quality Assurance;

Full Stack Developer;

Mobile Developer;

Front End Developer;

Sr Back End Developer Java;

Sr Back End Developer .Net;

Sr Back End Developer Go;

Designer UX/UI Pleno;

Product Principal.

Como realizar a sua inscrição

Para participar do processo de recrutamento da empresa Invilla, os profissionais deverão acessar o site de participação e efetuar sua candidatura no link do cargo pretendido.

Profissionais de qualquer região podem participar do processo seletivo. Porém, a empresa exige algumas qualificações de seus funcionários, como por exemplo, conhecimento em inglês nível avançado, Pós Graduação para alguns cargos, além de certificações e cursos em áreas relacionadas a vaga de interesse.

