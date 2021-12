Invista na frutas da estação: veja dicas para aproveitar o verão sem abrir mão da dieta

Com a chegada do verão, férias e festas de fim de ano, muitas pessoas relaxam na rotina e acabam desregulando seus hábitos, principalmente em relação à alimentação. Nesse cenário, é comum o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, guloseimas e comidas de rua, o que além de comprometer a saúde, pode mandar por água abaixo todo o esforço empreendido para conquistar aquele corpo desejado. De acordo com a nutricionista e fisioterapeuta Carolina Dias, as mudanças fisiológicas com a chegada do verão devem ser ajustadas a uma alimentação especial.

“Na alta estação, ocorre uma diminuição do metabolismo basal, que é a energia mínima gasta para manter funções vitais, por isso, a quantidade calórica ingerida também deve ser reduzida. Outra questão é o efeito inibidor da fome causado pelo calor, que pode trazer alguns prejuízos se a pessoa mantiver um jejum prolongado”.

A dica da nutricionista é apostar em frutas, verduras e legumes, investir em carnes magras e alimentos leves, de fácil digestão, que são fontes de vitaminas, minerais e fibras.

“Aproveite as frutas da estação, consuma à vontade saladas cruas, folhas verdes e, ao temperar, evite maioneses e molhos prontos, dando preferência ao azeite, limão ou vinagre. Também é muito importante moderar o consumo de bebidas alcoólicas, pois além de serem ricas em calorias, possuem efeito diurético, o que compromete a hidratação e são pobres em valor nutritivo”.

Frutas da alta estação

A época mais quente do ano exige frutas que tragam uma refrescância e que reponham o líquido perdido com o suor. As frutas que ‘bombam’ no verão são: abacaxi, uva, pêssego, melancia, melão, pera, laranja, manga, maracujá e acerola

Tem dica para as festas de fim de ano

Para as festas de fim de ano, momento que muita gente esquece da dieta, a nutricionista destaca que é possível preparar uma ceia com receitas saudáveis e deliciosas e aproveitar tudo sem culpa e sem exageros. “A ideia é substituir os ingredientes tradicionais por alternativas que são muito mais nutritivas e também saborosas. A farofa clássica pode ser feita com farinha de amêndoas ou de linhaça, por exemplo, e a farinha de trigo pode dar lugar a farinha de coco. Existem muitas possibilidades deliciosas e práticas que nos mostram que nenhuma dieta precisa ser engessada e difícil de seguir”, explica.