De acordo com informações oficiais divulgadas pelo Banco Central do Brasil (BCB), as expectativas de variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 10,2%, 5,0% e 3,5% para 2021, 2022 e 2023, respectivamente.

IPCA e inflação: projeções atualizadas pelo Banco Central do Brasil (BCB)

Sendo assim, no que se refere às projeções condicionais de inflação, no cenário básico, com trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Focus e taxa de câmbio partindo de USD/BRL 5,65, e evoluindo segundo a paridade do poder de compra (PPC), as projeções de inflação do Copom situam-se em torno de 10,2% para 2021, 4,7% para 2022 e 3,2% para 2023.

Conforme informa o Banco Central do Brasil (BCB), esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 9,25% a.a. neste ano e para 11,75% a.a. durante 2022, terminando o ano em 11,25% a.a., e reduz-se para 8,00% a.a. em 2023.

Informações disponíveis até a 243ª reunião do Copom

As projeções apresentadas utilizam o conjunto de informações disponíveis até a 243ª reunião do Copom, realizada em 7 e 8.12.2021. Para os condicionantes utilizados nas projeções, em especial os advindos da pesquisa Focus, a data de corte é 3.12.2021, a menos de indicação contrária.

Conforme divulgado anteriormente, em sua reunião mais recente (243ª reunião), o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 1,50 ponto percentual, para 9,25% a.a, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

A evolução recente da conjuntura econômica

O Banco Central do Brasil (BCB) informa em seu mais recente Relatório de Inflação que analisa a evolução recente da conjuntura econômica, considerando o cenário internacional e doméstico, bem como as perspectivas para a economia do país nos próximos trimestres.

A avaliação do cenário internacional aborda as principais economias avançadas e emergentes, com ênfase em aspectos que tendem a exercer influências sobre a economia brasileira, em especial, os indicadores de inflação e de atividade.

A análise da conjuntura doméstica

Além disso, a instituição ressalta que a análise da conjuntura doméstica abrange os principais condicionantes da atividade econômica, considerada tanto pela evolução das contas nacionais como pela trajetória de indicadores setoriais de maior frequência e tempestividade. Avaliam-se também os aspectos centrais associados aos movimentos no mercado de trabalho, à evolução do mercado de crédito, aos desempenhos das contas públicas e das contas externas do país.

Portanto, o documento divulgado oficialmente pelo Banco Central do Brasil (BCB) analisa o comportamento da inflação e das expectativas de mercado, considerando as trajetórias dos principais indicadores de preços. Visto que todos os fatores citados amparam o fluxo da economia nacional. É possível consultar o Relatório Oficial na íntegra, divulgado na desta publicação (17/12), acessando a plataforma oficial do Banco Central do Brasil (BCB).