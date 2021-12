Isabella Scherer vence ‘MasterChef Brasil’ com prato vegano; veja vídeo

A cozinha pegou fogo com a final do “MasterChef Brasil” na noite da última terça-feira (14). Isabella Scherer foi a grande campeã do reality e desbancou os finalistas Eduardo e Kelyn ao apostar em um prato vegano.

A atriz preparou um tartar de pepino melão com granita de tomate como entrada e recebeu elogios de Helena Rizzo: “Trabalho diferenciado, fora da caixa e criativo”.

Como prato principal, Isa fez um nhoque de mandioquinha no caldo de cogumelos e tucupi. Para finalizar a escolha dos jurados para ser preparado pela participante foi um sobert de cupuaçu com coco.

O nadador Xuxa e sua ex-madrasta, Sheila Mello comemoraram a vitória nas redes sociais. “É campeã! Meu amor, é campeã”, disse o nadador. “Lindo demais vê-la com esse brilho. Voa bixinha. Mais que merecido”, escreveu a eterna loira do Tchan.

Veja o momento da vitória: