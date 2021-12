Isé Session promove encontro com novos talentos da Bahia; confira evento

A Isé – Música Criativa promove o “Isé Session”, com intuito de reunir os novos nomes da música baiana. A primeira edição do evento vai ocorrer no Largo da Tieta, no Pelourinho, no dia 07 de janeiro, às 21h.

A primeira sessão terá como atrações: Cronista do Morro, Melly, Nêssa e Rachel Reis.

Rachel começou a sua trajetória musical em 2016 cantando em barzinhos e eventos da sua cidade natal. Em 2021 lançou o EP Encosta, que já acumula mais de meio milhão de plays só no Spotify e a faixa bônus “Maresia” já soma mais de 450 mil plays na mesma plataforma.

Já Melly, acumula mais de 300 composições em português e inglês. Em 2021, lançou o EP Azul que mescla toques de R&B, Blues e Neo Soul com a sonoridade baiana, como o próprio samba-reggae. Além disso, a cantora participou junto ao duo paulista Deekapz no Afropunk Bahia.

Nêssa, com uma vibe mais pop e contemporânea da Bahia, lançou o videoclipe “Senta Malvada”. Ainda esse ano foi finalista do concurso Skol Pagodão, projeto para revelar o novo nome do pagode baiano. No Spotify, a cantora conquistou a marca de 1 milhão de plays com a faixa “Aquele Swing”, parceria com ÀTTØØXXÁ e Yan Cloud.

E por fim, Cronista do Morro, marcante no hip hop soteropolitano, canta sobre sua realidade através dos versos. Recentemente participou junto com o duo paulista Deekapz no Afropunk Bahia e em 2021 lançou dois singles em parceria com Nêssa.

Serviço

Isé Sessions

Onde: Largo da Tieta (R. das Laranjeiras – Pelourinho)

Quando: 07 de janeiro de 2022

Horário: 21h

Valor dos Ingressos: 1º Lote: $25 (meia); $50 (inteira) – Vendas no Sympla

Mais informações: Instagram @isemusicacriativa