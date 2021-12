ITA divulga resultado do Vestibular 2022

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou nesta quarta-feira, dia 23 de dezembro, o resultado do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de candidatos aprovados por meio do site do ITA. O processo seletivo do ITA é considerado um dos mais difíceis do país.

De acordo com o calendário do processo seletivo, os candidatos aprovados devem se apresentar ao ITA em janeiro de 2022 para as próximas etapas: a Inspeção de Saúde, no qual os estudantes passam por exames médios, e a matrícula.

Vagas

A oferta do ITA para esse processo seletivo é de 150 vagas. Do total, 130 vagas são para a Reserva e 20 vagas são para a Ativa, ou seja, para realizar a graduação seguindo a carreira militar. Há a reserva de 20% das vagas para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos.

Como foi o Vestibular 2022?

O Vestibular 2022 do ITA foi realizado em duas fases, como acontece tradicionalmente. O ITA aplicou as provas da 1ª fase no dia 2 de novembro. Ao todo, o Instituto esperava 7.988 candidatos para as provas e registrou 13,1% de abstenção. A prova da 1ª fase foi composta por 15 questões objetivas de Matemática, 15 de Física, 15 de Química, 15 de Português e 15 de Inglês.

Já as provas da 2ª fase foram aplicadas nos dias 24 e 25 de novembro. No primeiro dia, os candidatos responderam uma prova composta por 10 questões dissertativas de Matemática e 10 de Química, enquanto no segundo dia, a prova contou com 10 questões de Física e uma redação.

Confira mais detalhes no site do ITA.

