Ítalo Ferreira engata romance com miss paraibana e ex-reality

Muita gente shippou, torceu, mas o crush entre Ítalo Ferreira e Juliette não aconteceu em 2021. O campeão olímpico de surfe, no entanto, não vai chegar sozinho a 2022. E tem outra paraibana para chamar de mozão. O surfista está vivendo um romance com Ana Clara Medeiros, Miss Paraíba 2018 e (mais uma coincidência com a vencedora do “BBB 21”), ex-participante de um reality show.

Os dois foram flagrados num chamego pelo influenciador Lucas Vrau, que postou o registro, em Fernando de Noronha , onde vão passar a virada. Mas antes disso, Ítalo e Ana Clara, que também é DJ, já davam indícios de um trelelê entre eles, com curtidas e comentários cheios de emojis subliminares em seus perfis no Instagram.]

A bela se divide entre o Brasil e o México, tem 24 anos, e assim como Juliette, nasceu em Campina Grande, na Paraíba. Ela chegoiu a cursar faculdade de Marketing e tornou-se DJ antes mesmo de usar uma faixa de miss e ficar no top 15 do concurso nacional há três anos. O novo affair de Ítalo participou no ano passado do reality “Iner Circle Brasil” e já contou num programa de TV que foi traída por um ex-namorado com seu melhor amigo.