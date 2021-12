Conforme informações do Itaú, é possível que o cliente ganhe até R$ 45 de cashback com o cartão da conta iti.

Itaú: cashback do cartão iti pode te devolver até R$45

De acordo com informações oficiais, o cliente pode ganhar até R$ 15 de cashback em saldo na conta iti para cada primeira ativação que tiver nos estabelecimentos participantes, podendo acumular até 3 ativações, ou seja, até R$ 45.

O cliente iti do Itaú pode pagar com o seu cartão da conta virtual em até 3 apps diferentes e ganhar R$ 15 pela primeira compra em cada app. Sendo assim, você pode ganhar até R$ 45 de volta no seu saldo para usar como quiser.

Aplicativos participantes

Confira os aplicativos participantes, de acordo com o regulamento oficial do programa de cashback iti do Itaú:

>Uber

>99

>Tem Bici

> Ifood

>Rappi

>Uber Eats

>Mercado Livre

>Amazon (Amazon Prime Video)

>Shopee

>Google Play

>Globoplay

>Netflix

>HBO Max

>Spotify

>Disney +

O Itaú ressalta que o cashback não é válido para compras internacionais com o cartão da conta. A promoção possui valor mínimo para as compras feitas na Rappi; só serão válidas compras acima de R$ 3. Já para a 99, só serão válidas compras acima de R$1 e para os demais, apenas compras acima de R$0,01, informa o regulamento cashback do cartão iti do Itaú.

Como garantir os R$ 45 de volta?

Conforme informações oficiais do Itaú, se você ainda não tem o cartão da conta, é só gerar o seu cartão virtual no app iti e colocar dinheiro no seu saldo via transferência, Pix ou boleto.

Por conseguinte, é só cadastrar o seu cartão da conta virtual nos apps participantes da promoção e fazer até 3 compras em apps diferentes. Porém, esse programa de cashback é limitado, sendo assim, o cliente deve realizar as compras até 31/12/2021.

O Itaú ressalta que o cashback não será válido para compras em aplicativos que você já tenha feito pagamentos com cartão da conta iti. Caso você não possua o cartão da conta, é só gerar o cartão da conta pelo app, ele já fica pronto pra usar e sem custo nenhum, reforça o Itaú.

Se você já tem o cartão da conta, é só usar em um dos apps participantes e aproveitar. O Itaú reforça que o cashback iti é válido para a primeira compra em qualquer um dos apps participantes, limitado a 3 cashback por CPF. Para obter mais informações, acesse a plataforma oficial do iti do Itaú e confira o regulamento integral da promoção.