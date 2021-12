Entre os dias 24 e 27 de fevereiro, Salvador vai receber o festival “Salvador Folia” que já tem alguns nomes confirmados. Entre os quatro dias de festa, que acontecerá no Centro de Convenções, haverá shows de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Ludmilla, Luisa Sonza, Gloria Groove, Psirico, Cortejo Afro, Banda Eva e Alinne Rosa. As informações são do Alô Alô Bahia.