Ivete, Marília, Anitta e mais: veja lista de vencedores do prêmio Multishow 2021

A cerimônia do Prêmio Multishow 2021 foi realizada nesta quarta-feira (8) no Rio de Janeiro. Muitos famosos e cantores estavam presentes na plateia e os destaques foram para a baiana Ivete Sangalo, que levou o prêmio de ‘Melhor Perfomance’; Anitta que venceu duas categorias e claro a emoção da dupla Israel e Rodolffo, que devem lançar em breve um novo hit com a vencedora de BBB21, Juliette.

Vale ainda pontuar as homenagens prestadas ao humorista Paulo Gustavo e a cantora Marília Mendonça. Quer saber a lista de vencedores da noite? Confira abaixo: