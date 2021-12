Ivete Sangalo volta ao ‘The Masked Singer Brasil’ em janeiro; saiba detalhes

Ivete Sangalo segue com a agenda cheia de compromissos mesmo no período de fim de ano. A cantora que voltou a fazer shows, já está confirmada como apresentadora da segunda temporada do “The Masked Singer Brasil”.

“O programa que divertiu e trouxe muito mistério pra sua casa tá voltando em novo dia e horário. Vamos começar afinando os palpites pra curtir a 2ª temporada do The Masked Singer Brasil. Coloque seu instinto de detetive pra funcionar e diga aí: que dia da semana nossa atração passará a ser exibida em janeiro de 2022?”, escreveu a página do programa no Instagram.

Com estreia prevista para 23 de janeiro de 2022, o reality musical mudará para as tardes de domingo e deve ganhar mais episódios e participantes do que na primeira edição. Os sucessos em audiência e patrocinadores foram essenciais para a “promoção” na grade.