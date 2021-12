IZA revela planos para gravidez em 2022: ‘Vamos começar a tentar’

Se alguém terá um 2022 agitado será IZA. A cantora vai estrear como atriz, tem um disco saindo do forno e planos para aumentar a família no ano que está prestes a se iniciar. Casada com o produtor musical Pablo Bispo, a artista falou sobre o assunto em entrevista para a Revista JP.

“Sempre vai estar acontecendo alguma coisa muito importante, nunca vai ser a hora. Quem me falou isso foi a Ciara, quando estava grávida do terceiro filho. Quero começar a tentar engravidar em setembro de 2022”, revelou.

IZA também falou sobre seus sonhos no mundo da música. “Meu sonho é que eu possa cantar para sempre. Estou mirando no Djavan: quero fazer um show e aí esgota, aí eu fico mais um tempão sem fazer e as pessoas ainda estão ouvindo minhas músicas depois de 20 anos”, explicou.