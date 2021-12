Já está com saudade? Confira 5 momentos mais aleatórios da ‘Farofa da Gkay’

A edição deste ano da “Farofa da Gkay” já acabou, mas para os mais saudosos resta relembrar os melhores e mais aleatórios momentos dessa festa que reuniu grandes nomes da web. O iBahia, que nunca esquece de nada, separou alguns desses acontecimentos para você relembrar. Confira:

A festa dos reencontros

Realmente o que a “Farofa da Gkay” reune ninguém mais pode desunir. Prova disso foram as duas reconciliações que pararam a web. Xand Avião e Solange Almeida iniciaram os momentos de reencontro e apareceram juntos no palco cantando grandes sucesso do “Aviões do Forró”.

Carlinhos Maia foi o próximo a parecer no palco e levou até um buquê de flores para Gkay, que chorou muito durante o reencontro dos dois.

“Beijei 8, mas sou sua”

Viih Tube foi uma das pessoas que mais curtiram a festa e levou a sério o momento de pegação. A influenciadora revelou durante conversa com Lipe Ribeiro que tinha ficado com oito pessoas, mas era dele. A frase rapidamente viralizou e tomou conta da web.

Os números parecem ter sido maiores do que ela contou anteriormente, ela admitiu ter ficado com 46 pessoas durante os três dias de festa. “Não peguei sapinho, gente. Isso que importa”, declarou.

MC Loma = meme ambulante

Quem não acompanhou MC Loma na “farofa” não se divertiu por inteiro. A cantora deu sarradas em Tokinho, confundiu Lívian Aragão com Sasha Meneguel, tirou foto com Téo Teló e afirmou que era o Michel… Foram tantos momentos icônicos que montaram até um vídeo só com o melhor de Loma na festa.

Deolane não é bagunça

Quem iria adivinhar que Deolane Bezerra armaria o maior barraco no meio da comemoração? Pois a influencer foi tirar satisfações com Rainha Matos e para a alegria da web, filmou todo o momento.

“Quer falar de mim na minha frente agora, amor?”, disparou a Dra Deolane. “Para mim, doutora é quem tem doutorado”, respondeu a influenciadora. “Para você, porque você não entende da lei”, rebateu a cantora.

Depois, através das redes sociais, ela disse que se desculpou com a própria Gkay pelo momento e admitiu que era assim mesmo.

Está tudo bem, Valesca?

Valesca Popozuda rendeu, pelo menos, dois beijos aleatórios que chocaram a web. O primeiro foi em Lucas Selfie, ex-A Fazenda que apareceu trocando carícias com a funkeira. Ela já tinha elogiado o influenciador e na “farofa da Gkay” o match veio.

Logo depois ela foi flagrada com Matheus Mazzafera no maior beijão enquanto os dois dançavam pelo local.

Confira aqui o compilado de vídeos dos momentos mais aleatórios da festança: