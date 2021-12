Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? A Jacobs Douwe Egberts (JDE) recebe inscrições para seu programa de estágio 2022. A empresa holandesa, detentora de marcas líderes do mercado de café como L’OR, Pilão, Café do Ponto, Damasco, busca estudantes de nível superior interessados em compor seu time e com disponibilidade para atuação nas cidades de Jundiaí (SP), Santos (SP), Barueri (SP), Piumhi (MG) e Salvador (BA).

Há chances para as áreas de Marketing, Recursos Humanos, Administração, Logística, Jurídico, Meio Ambiente, dentre outras.

Serão aceitos universitários matriculados em qualquer curso de graduação, com formatura prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. É importante ter, ainda, conhecimento em inglês e disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais.

O programa tem como objetivo promover encontros mensais com temas que agreguem no desenvolvimento pessoal e profissional dos novos talentos. Assim, esta é uma oportunidade única de aprendizado para os estudantes, uma vez que eles poderão vivenciar diariamente a experiência de trabalhar em uma empresa multinacional, presente em mais de 100 países.

Além da bolsa auxílio, os contratados receberão alguns benefícios, como vale transporte, vale refeição ou restaurante no local (fábricas), plano de saúde e plano odontológico.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão se candidatar pelo site https://www.99jobs.com/jde/jobs/193927-programa-de-estagio-jde-2022. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem testes e dinâmicas online, sendo que os aprovados iniciarão a jornada na empresa a partir do dia 7 de março de 2022. Ainda, é importante notar que as inscrições permanecerão abertas até o próximo dia 7 de janeiro de 2022.