JLL tem NOVOS empregos; veja cargos e localidades

A JLL, empresa líder em prestações de serviços imobiliários e na gestão de investimento no mundo, está contratando novos funcionários. As vagas são destinadas a diversas regiões do Brasil. Confira os cargos e cidades de atuação!

JLL está disponibilizando novas contratações

Atuando há mais de 25 anos no Brasil, atualmente a JLL é líder mundial em prestação de serviços imobiliários para corporações.

A empresa é responsável por realizar a acessória desde a venda, compra e investimentos, isso inclui imóveis hoteleiros, de varejo, industriais e corporativos.



Os seus clientes vão desde startups a grandes companhias globais, que estão disponíveis em diversos segmentos como saúde, energia, tecnologia, manufatura , direito, life sciences, entre diversos outros.

Com a expansão dos negócios, a JLL está disponibilizando novas contratações para diversas áreas e regiões. Veja os cargos e as cidades:

Oficial de Manutenção Civil (Guarulhos/SP);

Vaga Modelo Português (Osasco/SP);

Analista de Infraestrutura (Cotia/SP e Brasília);

Assistente Administrativo (Osasco/SP);

Senior Facilities Manager (Brasília);

Estágio em Engenharia Civil (São Paulo);

Estagiário Engenharia Elétrica (São José dos Pinhais/PR);

Comprador Pleno (São Paulo);

Eletrotécnico (Belo Horizonte e Betim/MG);

Estagiário em Arquitetura (São Paulo);

Corretor de Imóveis (São Paulo).

Como realizar a sua inscrição

Está em busca de colocação no mercado de trabalho? Faça parte da equipe de funcionários JLL! Confira a listagem completa das vagas e requisitos exigidos pela empresa para cada cargo, através do link de inscrição.

