João Vicente sai em defesa do ‘BBB’ após crítica de Ícaro Silva: ‘Respeitar é obrigatório’

João Vicente saiu em defesa do “Big Brother Brasil” e seus participantes, após as críticas de Ícaro Silva. O ator se pronunciou através dos comentários de uma postagem no Instagram na manhã desta terça-feira (21).

“Não entendi, não devemos ‘respeitar a história’ ou a ‘trajetória’ dos colegas que participaram do BBB? Seriam os ex-BBBs pessoas moralmente menores que nós? Devemos respeitar mais uns que outros?”, iniciou.

“Num país com a cultura absolutamente sucateada e com o desemprego gigante, todos que estão aproveitando as oportunidades tem meu máximo respeito. Aliás, até onde eu tinha entendido gostar é facultativo, respeitar é obrigatório”, finalizou.