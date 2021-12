Jojo defende noivo após boatos de ser interesseiro: ‘Deu bolsa da Gucci no 2º encontro’

Jojo Todynho estralou sua “língua de chicote” e defendeu o noivo das acusações de ser interesseiro. Através dos stories de seu perfil do Instagram, a funkeira abriu o jogo sobre as condições financeiras de Lucas Souza.

“Vão dizer sempre. Mas eu mando logo dar uma pesquisada, saber quanto um oficial ganha. Conheci em Tulum, o dólar não ‘tá’ um real”, ironizou, “para ir para Tulum, duro não é”, disse a cantora.

“O homem que abre e fecha a porta do carro, te trata igual rainha, te dá uma bolsa da Gucci no segundo encontro, esse é para casar com certeza!”, continuou.

“Luxos eu promovo, mas ter alguém também que te faça isso é muito bom. Tudo o que é reciproco é bom, amor, carinho, respeito, atenção, e só sabe quem vive. E eu vivo muito feliz”, finalizou Jojo.