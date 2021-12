Jojo Todynho é pedida em casamento após quatro meses de namoro: ‘O amor sempre vence’

Jojo Todynho surpreendeu a web na manhã desta sexta-feira (10) ao anunciar que está noiva do oficial do Exército, Lucas Souza, após quatro meses de namoro. A funkeira foi pedida em casamento e compartilhou o momento com seus seguidores.

“Sem palavras para essa surpresa! E eu sem desconfiar de nada. E a Renata me pedindo para eu colocar um vestido bege, porque sexta-feira se usa roupas claras. Já estava tudo tramado com o Lucas. Desço as escadas e dou de cara com o meu branquinho me pedindo em casamento. Oii? Como assim, Deus? São 4 meses de muita história”, iniciou Jojo.

A cantora ainda falou sobre o momento em que se conheceram durante uma viagem. “Quando conheci Lucas em Tulum fiquei maluca pois pensei que era grindo. Ele veio falar comigo ‘oi te acompanhei na fazenda posso tirar uma foto com você?’ Eu prontamente respondi ‘posso te dar um beijo?’ e nesse percurso da nossa história aconteceu muitas e muitas coisas e a certeza que temos é que o amor sempre vence”, disse.

“Obviamente disse sim, com toda certeza que é ele o homem que eu quero compartilhar todos os momentos, sonhos e etc… Te amo”, finalizou.

Confira: