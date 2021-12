Jojo Todynho no ‘BBB 22’? Funkeira deve integrar elenco do reality de uma forma diferente

De acordo com informações do ‘Observatório da TV’, Jojo Todynho pode assumir o lugar de Vivian Amorim – grávida de 7 meses da sua primeira filha – e apresentar o programa ‘BBB – A Eliminação’ ao lado de Bruno de Luca. A atração é exibida no Multishow.

O programa está no ar desde 2003 e compila os melhores momentos do reality show, além de trazer uma entrevista com o recém-eliminado do game.