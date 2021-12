Jojo Todynho revela motivo da revolta com namoro vazado: ‘Tem que ter um pouco de noção’

Jojo Todynho teve seu relacionamento vazado no final de novembro e não ficou nada satisfeita com a situação. Em entrevista para a CARAS, nos bastidores do “Prêmio Multishow 2021”, a funkeira revelou o motivo de sua revolta.

“As pessoas achando que eu tava brava porque vazou a foto, não, eu fiquei brava pelas pessoas tirarem de você a oportunidade de você contar pro seu público, igual aconteceu com a Boca Rosa, com a Bianca de contar que tá grávida”, iniciou.

“Acho que nossa vida é pública sim, que a gente tem que dividir as coisas com os nossos fãs, mas desde que a gente não seja invadido, acho que as pessoas têm que ter um pouco de noção”, completou Jojo.

A vencedora de “A Fazenda 12”, namora com o oficial do exército, Lucas Souza, e já admitiu que traiu o ex-namorado com o seu atual.