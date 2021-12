Jojo Todynho revela que traiu ex com o atual namorado: ‘Aprontei’

Jojo Todynho abriu o jogo sobre sua vida amorosa durante uma live na última terça-feira (3). Na conversa com os seguidores, a funkeira deixou escapar que traiu seu ex-namorado com o atual, o oficial do Exército Brasileiro Lucas Souza.

O casal se conheceu em agosto, na ocasião a cantora estava em Cacún, no México. “E obrigada pelo tenente bonitão, porque ele é mesmo. Bonito e gostoso. Oh, Deus, obrigada! Santa viagem para Cancún…”, iniciou.

“O Lucas foi um presente de Deus para mim lá em Cancún. Aconteceu tantas coisas, mas estamos aí, há quatro meses. Eu aprontei, ele aprontou, brigamos, voltamos, nos acertamos”, concluiu na live.