Jorge e Mateus e Gusttavo Lima são atrações de Réveillon em Salvador

Mesmo com o cancelamento do Réveillon da Prefeitura de Salvador, algumas festas privadas já estão sendo confirmadas na capital. O Réveillon Felicitá decidiu aproveitar a data e realizar um show especial com Jorge & Mateus, Gusttavo Lima e É o Tchan no dia 31 de dezembro.

Segundo fontes do iBahia, o evento vai acontecer no Centro de Convenções e o espaço contará com três áreas distintas, incluindo serviços all inclusive e open bar. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (7).