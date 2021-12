Jovem de 22 anos morre depois que carro cai de uma ponte do interior da Bahia

Um jovem de 22 anos morreu depois que o carro despencou da ponte sob o rio Boqueirão, na BA-233. A estrada liga as cidades de Riachão do Jacuípe e Ichu, no nordeste do estado. O acidente aconteceu na noite desta última segunda-feira (20) e deixou outras duas pessoas feridas.

De acordo com informações do G1 Bahia e da Brigada Anjos Jacuipenses, que prestou socorro às vítimas, equipes foram acionadas por volta das 19h e, ao chegarem ao local, encontraram o carro submerso.