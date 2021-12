Jovem desaparecido em PE é encontrado em canavial na zona da mata de AL

As forças de segurança de Alagoas confirmaram que o cadáver encontrado na tarde desta quarta (29), em terras de uma fazenda, na zona rural de São José da Laje, zona da mata do estado, é do jovem Caio Mateus da Silva, que residia em Quipapá (PE). O jovem estava desaparecido desde o dia de natal…

Reprodução

O jovem estava desaparecido desde o dia de natal (25) e seu corpo foi reconhecido por familiares. A polícia chegou ao cadáver após denúncia de moradores da localidade.

Agentes da PC do estado de Pernambuco também se deslocaram para a ocorrência e informaram que “Nego Caio”, como o jovem era conhecido, tinha envolvimento com tráfico de drogas na cidade pernambucana. A informação foi confirmada pela família dele.

O Instituto de Criminalística foi ao local, mas não soube precisar a causa da morte devido ao estado avançado de decomposição em que se encontrava o cadáver, que foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) até a sede do órgão em Maceió, para a realização do exame cadavérico.