Jovem é resgatada com sinais de coma alcoólico na Ponta Verde

Alagoas24horas/Arquivo

Uma jovem de 18 anos foi resgatada por militares do Corpo de Bombeiros no começo da manhã deste domingo (12) em uma parada de ônibus na Avenida Álvaro Otacílio, no bairro da Ponta Verde, área nobre da capital.

A jovem teria sofrido um mal súbito e recebeu os primeiros atendimentos de guarda-vidas, que acionaram uma viatura do CBMAL. Segundo o CB, a jovem apresentava sinais de coma alcoólico, foi estabilizada e encaminhada à UPA do Jacintinho para receber atendimento médico.

Não há informações se a jovem estava acompanhada no momento em que passou mal.