Jovem esfaqueia ex-namorada após flagrá-la com atual companheiro

BR 104

Por ciúmes, um jovem de 24 anos esfaqueou, na madrugada deste sábado, 04, um casal no Conjunto Terezinha Araújo, cidade de São José da Laje.

Informações policiais dão fala que o acusado entrou da residência da ex-namorada e não teria gostado de encontrar o atual companheiro da mulher. Inconformado com a situação, ele pegou uma faca e esfaqueou o casal. A mulher, de 29 anos, ficou com a faca cravada perto do peito.

Após o caso, o acusado fugiu tomando destino ignorado. Inicialmente, as vítimas foram levadas para o hospital local, e após avaliação médica, foram transferidas para o Hospital Regional da Mata (HRM), em União dos Palmares.