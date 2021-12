Jovem que estava desaparecido é encontrado morto no litoral alagoano

O corpo de um jovem que estava desaparecido desde o último sábado (11) foi encontrado em estado de decomposição durante a manhã desta terça-feira (14), em uma área de vegetação situada no Povoado São Bento, em Maragogi, Litoral Norte de Alagoas. De acordo com as informações, o corpo, que foi encontrado por populares, seria de…

De acordo com as informações, o corpo, que foi encontrado por populares, seria de Maciel Lima, de 26 anos, também conhecido como “Jacaré”. Ele trajava uma camisa azul e foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo.

Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) foram acionados para realizar os procedimentos necessários. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística foram até o local do achado de cadáver para recolher o corpo e fazer a perícia.