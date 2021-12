Joy abandona Ravi para fugir com amante e é roubada em ‘Um lugar ao Sol’

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Joy (Lara Tremouroux) ficará deslumbrada com todo o dinheiro que conseguiu ao extorquir Christian (Cauã Reymond) e não pensará duas vezes na hora de trair Ravi (Juan Paiva) e abandoná-lo a própria sorte com o filho do casal.

Após descobrir o segredo do gêmeo, a pichadora passará a atormentá-lo dia sim, dia também, atrás de grana para sustentar seus vícios em latas de tinta. Pouco a pouco ela se afastará da imagem de dona de casa e mãe de família, para voltar ao que era antes de se encontrar com Ravi.

É nesse cenário que ela se envolverá com Damón, um pichador que se envolverá com ela na trama. Em uma dessas saídas para pichar, ela transará com o rapaz e não aparecerá em casa. No outro dia, entrará pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Ravi confrontará a moça e os dois terão uma grande discussão.

Joy se revoltará e irá fugir com o amante, abandonando toda a sua família, inclusive sua irmã. Ela seguirá com a bolada em dinheiro para a rodoviária, Ravi conseguirá alcança-la e estará disposto a perdoar a amada pela traição. Ela o humilhará e fugirá com o amante.

A pichadora começará a perceber a burrada em que se meteu após chegar ao “ninho de amor” que o amante arranjou para os dois. Ela reclamará do lugar, mas nada adiantará. Ao menor descuido de Joy, Damón roubará todo o dinheiro que ela havia guardado e ficará sem nada.