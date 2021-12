Juliette, Anitta e mais: veja quem são os famosos que mais faturaram no Brasil em 2021

Parece que nem todo mundo precisou fazer contas em 2021. Isso porque alguns famosos brasileiros faturaram bastante durante o ano. A lista vai desde a mais nova milionária do BBB, Juliette, até a “doutora” mais famosa do Brasil, Deolane.

Entre lições e muitos reais, confira sete artistas que ganharam muito em 2021:

1. Anitta

Em Maio deste ano a revista Forbes do México divulgou que a fortuna de Anitta já alcançava meio bilhão de reais, mas nos meses seguintes a cantora, que se autodeclara ‘’empresária que canta’’, passou a faturar ainda mais alto e em dólar. Ela foi contratada como garota propaganda do Burger King nos Estados Unidos, fechou acordo com outras empresas locais, renovou suas parcerias no Brasil, fechou um acordo de 35 milhões com o Nubank e está com a agenda de shows internacionais a todo vapor.

2. Thiaguinho

Neste ano a Revista Exame divulgou que Thiaguinho havia conquistado uma fortuna de um bilhão de reais, fruto de grandes acordos publicitários, sua gravadora e diversos outros tipos de empreendimentos, além dos shows e direitos autorais. Thiaguinho ajudou a revolucionar o mercado com sua própria gravadora que hoje mantém mais de 200 funcionários.

3. Juliette Freire

Em sua última participação no programa ‘’Lady Night’’ de Tatá Werneck, Juliette disse que teria que se esforçar muito para ficar pobre e ela está certa. Estima-se que apenas nos primeiros três meses após sair do Big Brother Brasil, a advogada e cantora tenha faturado em torno de 15 milhões de reais. De lá pra cá ela foi anunciada como garota propaganda de uma infinidade de empresas e também passou a faturar com streaming, já que como cantora ela bombou no spotify e YouTube.

4. Gil do Vigor

Bis, Vigor e Santander são apenas algumas das empresas que investiram alto para ter Gil do Vigor em suas campanhas. Como economista, Gil sabe muito bem administrar e com certeza multiplicará seu patrimônio. Pouco tempo após sair do BBB, ele se mudou para os Estados Unidos para fazer PhD (pós-doutorado) em economia na Universidade da Califórnia, mas a mudança não impediu que ele continuasse fazendo um trabalho após o outro. Além ser contratado para a Globo e criar uma série sobre sua vida nos Estados Unidos para o Globoplay, ele também faz várias publicidades na internet e se tornou colunista no programa ‘’Mais Você’’. Gil disse em uma entrevista recente que seu patrimônio já havia atingido os 15 milhões de reais.

5. Deolane

A ‘’doutora’’, como é conhecida, tornou-se uma das principais personagens da internet no Brasil este ano. Atualmente, ela fatura altíssimo com publicidades, presenças vips e, agora, shows e streaming. Deolane se lançou como DJ e cantora e já está com números altos. De acordo com o jornalista Léo Dias, ela está negociando a compra de uma mansão em São Paulo avaliada em 11 milhões de reais.

6. Carlos Magno

Carlos se tornou uma das figuras mais importantes do setor financeiro no Brasil este ano. Esteve em diversas notícias da mídia que o relacionavam ao patrimônio construído enquanto viaja e curte a vida. Além de faturar alto com seus investimentos, o influenciador e investidor também promove uma das mais concorridas mentorias de investimentos do país, que lhe rende algumas dezenas de milhões ao ano e, como bom investidor que é, investe novamente e mantém a rentabilidade nas alturas. Estima-se que sua fortuna seja avaliada em 16 milhões de reais.

7. Luísa Sonza

Em 2021 Luísa se consagrou como uma das principais do Brasil. Ela fez shows, participou de festivais, assinou acordos publicitários e ainda bombou no Spotify e no Youtube com centenas de milhões de acessos até se tornar a cantora brasileira mais ouvida no país este ano garantindo algumas dezenas de milhões de reais como pagamento pelo consumo de suas músicas e seus clipes. A artista faturou milhões de reais que garantiram, inclusive, um lugar só para ela na lista “Under 30” da Revista Forbes.