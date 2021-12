Juliette é flagrada acompanhada de affair em festa no Rio Grande do Norte

O romance entre Juliette e o produtor Daniel Trovejani continua discreto – sem declarações públicas sobre o assunto. Os dois, porém, viajaram juntos para Natal, no Rio Grande do Norte. Juliette e Daniel, aliás, foram flagrados juntos na mesma festa, que teve presença de amigos da campeã do “BBB21”.

Por lá, Juliette posou animada e sorrindo ao lado de amigos. No evento, que aconteceu na Praia da Pipa, a cantora e o produtor tentaram ser discretos, mantinham até um certo distanciamento um do outro. Mas, ainda assim, foram fotografados juntos por quem participava da festa.

Está cada vez mais difícil esconder o romance que vivem desde meados do ano. Ainda que se mantenham discretos, Thiaguinho e Carol Peixinho estão mais juntos do que nunca. Os dois foram flagrados por um fã em Jericoacoara, no Ceará, onde o cantor faz shows nesta reta final do ano. O blog Gossip do Dia publicou o registro.