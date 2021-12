Karina Bacchi diz que deixou novelas para não cometer adultério; entenda

Karina Bacchi revelou suas motivações para deixar as novelas. Destaque em tramas como “O Clone” e “Da Cor do Pecado”, a loira conversou sobre o assunto com o pastor Rodrigo Silva em seu canal no Youtube.

“Na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena na qual ela vai ter que beijar, abraçar… Aquilo não é considerado adultério?”, iniciou a atriz.

“Acho que estaria sendo contra o que a Bíblia diz. Isso é algo que me conflitou demais. Eu deixei a minha carreira por conta não só da Bíblia, mas também porque eu não me sentia à vontade em estar atuando, mesmo sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso”, completou.

Karina é casada desde 2018 com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes. Juntos eles tiveram Enrico Bacchi, filho de 4 anos do casal.