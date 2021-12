Karol Conká faz balanço de 2021: ‘Precisei parar e me conhecer novamente’

Karol Conká fez uma retrospectiva do ano de 2021 em seu perfil do Instagram no último domingo (26). A cantora relembrou os momentos difíceis e o sucesso na música e no streaming com seu documentário no Globoplay.

“2021 tá acabando e foi um ano muito intenso e de muito aprendizado para mim. Usei ele para me entender, foi uma vírgula onde precisei parar e me conhecer novamente e ver essa retrospectiva é algo muito forte e especial”, iniciou na legenda da publicação.

“Significa a jornada que estou trilhando para fazer as pazes comigo mesma e aprender com meus erros, ter mais empatia, respeitar meus limites e os limites do próximo, olhar para o lado que menos gosto em mim e entender que ele também faz parte da minha personalidade e que pode ser evoluído cada dia mais”, concluiu.

No vídeo divulgado aparecem momentos cruciais como entrevistas após o “BBB”, bastidores das gravações de seus clipes e até um momento especial com o namorado, o jogador de futebol Polidoro Junior.

