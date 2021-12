Kéfera rebate cobrança para provar bissexualidade: ‘Sou obrigada a beijar mulheres?’

Kéfera soltou o verbo e foi até as redes sociais para rebater algumas críticas de seguidores. A influenciadora se tornou um dos assuntos mais comentados no twitter por não ter sido vista beijando mulheres. Ela admitiu ser bissexual há alguns meses.

“Uai gente, mas agora eu tenho que confirmar a minha orientação numa festa, publicamente? Eu sou obrigada a beijar mulheres? E postar ainda? Para com isso. Pelo amor de Deus, não vem a fiscalização da bissexualidade aqui”, disse.

“Chorem, xinguem, esperneiem, façam o que vocês quiserem. Está vendo porque a gente fala que bissexual é apagado? Porque vocês querem confirmação o tempo inteiro. Eu hein, me deixem em paz. Em seguida, a atriz deu a entender que pode ter beijado mulheres ainda que não tenha postado”, completou.

Por fim, a humorista que foi chamada de “Bissexual de Taubaté”, em referência a grávida que mentiu sobre sua condição, revelou ficará com alguém publicamente quando quiser.

“Xinguem à toa, xinguem à vontade. Aqui o ato falho. Xinga à toa mesmo. Porque eu não me importo. O grande passo para minha vida foi eu ter me assumido publicamente, para eu ter paz de espírito e eu poder me sentir livre de uma vez por todas. E se eu, de fato, quiser pegar alguém publicamente, eu pego”, finalizou.