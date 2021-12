Kovi abre vagas de emprego em dois estados; veja localidades

A Kovi, startup de aluguéis de carros para motoristas de aplicativos, está contratando novos colaboradores. Os cargos estão disponíveis para trabalho remoto e presencial, todos voltados à cidade de São Paulo/SP e Porto Alegre/RS. Confira as vagas e como se candidatar!

Kovi está disponibilizando novas oportunidades de emprego

A Kovi funciona como uma locadora de veículos para as cidades de São Paulo/SP e Porto Alegre/RS. Fundada no ano de 2018, a empresa presta serviços exclusivamente a motoristas de aplicativos.

Em busca de novos profissionais para ocupar os cargos em aberto, a Kovi está disponibilizando um novo processo seletivo para vagas efetivas. Confira os cargos:

Advogado Sênior;

Analista de CRM;

Analista de Operações Pleno;

Auxiliar de Estoque;

Engenheiro de Software Sênior;

Gerente de Estoque;

Montador de Veículos;

Orçamentista;

Supervisor de CX;

Programador de Serviços;

Videomaker;

Supervisor de Monitoramento e Safety;

Supervisor de Estoque.

Os cargos exigem experiência anterior ao cargo pretendido, além de escolaridade superior completa em áreas relacionadas às oportunidades.

Além da remuneração, a empresa oferece aos selecionados uma série de vantagens, tais como vale transporte, estacionamento, plano odontológico, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, plano médico, sem dress code, gympass e Kovi Talks.

Como realizar a sua inscrição

Para fazer parte da equipe de colaboradores da empresa Kovi, os candidatos interessados deverão atender aos requisitos mínimos exigidos e efetuar a candidatura através do link de participação, clicando no link do cargo pretendido.

