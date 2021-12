La Casa de Papel, The Witcher e mais: veja novidades da Netflix para dezembro

O último mês do ano chegou junto com muitas novidades nas plataformas de streamings. No caso da Netflix, a expectativa para os seriados são as estreias da aguardada última temporada de “La Casa de Papel” e as segundas temporadas de “The Witcher” e “Emily em Paris”. Já para os longas, “Não Olhe Para Cima”, com Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence e “Ataque dos Cães” são as grandes novidades do mês.

Na programação, os filmes natalinos também são destaques. A Netflix promete lançar sete longas para o período. Quanto as produções brasileiras, o reality “É o Amor: Família Camargo” vai mostrar Zezé Di Camargo e a filha Wanessa trabalhando juntos em um novo álbum.

Confira a lista com as principais estreias do mês:

01/12 – Ataque dos Cães (filme)

01/12 – JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean (anime)

01/12 – Perdidos no Espaço: Temporada 3 (série)

02/12 – Um crush para o Natal (filme)

03/12 – Azul Cobalto (filme)

03/12 – A Fita Cassete (filme)

03/12 – La Casa de Papel: Parte 5, volume 2 (série)

06/12 – A ótica do cinema (documentário)

06/12 – David e os Duendes de Natal (filme)

07/12 – A Família Noel 2 (filme)

07/12 – A vida dá certo 2 (filme)

08/12 – Titãs: Temporada 3 (série)

09/12 – É o Amor: Família Camargo (filme)

09/12 – O Menino de Asakusa (filme)

10/ 12 – Imperdoável (filme)

10/12 – Próxima Parada: Lar Doce Lar (filme)

11/12 – Inspetora Koo Kyung Yi (série)

15/12 – Elite Histórias Breves: Phillipe Caye Felipe (série)

15/12 – Tampa Bay à Venda (série)

15/12 – Superstore: Uma Loja de Inconveniências Temporada 6 (série)

15/12 – The Hand of God – A Mão de Deus (filme)

15/12 – De Repente 30 (filmes)

16/12 – O Fascinante Mundo dos Corais (documentário)

16/12 – Aggretsuko: Temporada 4 (anime)

16/12 – Uma Esposa de Natal (filme)

16/12 – Um Brinde ao Natal: Luzes da Cidade (filme)

17/12 – The Witcher: Temporada 2 (série)

20/12 – Elite Histórias Breves: Samuel Omar

21/12 – Natal, mas pouco (filme)

22/12 – Emily em Paris: Temporada 2 (série)

23/12 – Elite Histórias Breves: Patrick

24/12 – Nosso Eterno Verão (série)

24/12 – Tudo Menos Natal (filme)

24/12 – Não Olhe Para Cima (filme)

24/12 – Victoria e Mistério (filme)

26/12 – Lulli (filme)

29/12 – Gente Ansiosa (série)

29/12 – Cena do Crime – O Assassino da Times Square (documentário)

30/12 – Kitz (série)

31/12 – Fique Comigo (série)

31/12 – Queer Eye: Temporada 6 (série)

31/12 – Cobra Kai: Temporada 4 (série)

31/12 – A Filha Perdida (filme)

31/12 – Cúmplices de um Resgate: Temporada 1 (série)