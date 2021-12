Lalamove oferece oportunidades de emprego para diversas áreas

Já imaginou trabalhar em uma startup que não para de crescer? mergulhar de cabeça nesse mundo? A Lalamove está oferecendo oportunidades de emprego para diversas áreas, como atendimento ao cliente, vendas, experiência do cliente e operações.

Há chances para as posições de Senior Manager, Solution Consultant – API, Sr. Marketing Manager, Sr. Operations Associate e Executivo de Vendas, com atuação nos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro.

Os requisitos, segundo a empresa, variam de acordo com a função desejada. No entanto, para além da capacitação técnica, os profissionais devem ter algumas habilidades emocionais e valores alinhados aos da empresa, como resiliência, paixão, humildade e execução.

Dessa forma, pessoas com perfil proativo e interessadas em resolver casos complexos e tratar de maneira diplomática questões difíceis, que sejam excelentes comunicadores e que possuam senso de urgência podem se destacar dos demais.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://jobs.lever.co/lalamove para cadastrar o currículo na posição desejada. Além disso, no endereço é possível conferir a lista completa de oportunidades abertas no Brasil e em outras cidades do mundo todo, onde a empresa mantém operações.

Sobre a empresa

O unicórnio, que chegou ao Brasil em 2019, foi fundado em dezembro de 2013 e oferece serviços de entregas que facilitam a vida de seus clientes.

Atualmente, a empresa opera em mais de 20 mercados na Ásia, América Latina e Estados Unidos, conectando 7 milhões de clientes a 700 mil motoristas parceiros, por meio de aplicativos móveis e de seu site. No Brasil, a Lalamove chegou a dezesseis cidades, acirrando ainda mais a disputa com concorrentes do setor.