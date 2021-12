Lançamento do Grand Theft Auto 6, especificações do sistema, download do GTA 6 (2022)

Oficialmente, o GTA 6 ainda não foi anunciado. Apesar disso, a internet ainda está cheia de vazamentos, rumores e fofocas sobre a data de lançamento do GTA 6. É inevitável que uma sequência de GTA 5 seja lançada. Devido ao fato de GTA Online e o título estarem entre os jogos mais populares e mais vendidos de todos os tempos.

Um relatório afirma que um novo jogo Grand Theft Auto está em desenvolvimento inicial em 2021. De acordo com o relatório, o lançamento será menor. A funcionalidade do jogo foi estendida por meio de atualizações semelhantes a MMOs ou GTA Online.

Não se espera que GTA 6 seja lançado tão cedo. Geralmente, leva de quatro a cinco anos para a Rockstar lançar um novo jogo da série. Devíamos ter um novo título agora. Mas Red Dead Redemption foi o jogo que recebemos. No entanto, isso não foi um negócio tão ruim.

Quase incompreensivelmente massivo e divertido era a versão anterior de Grand Theft Auto. É por isso que estamos tão ansiosos por GTA 6. Os números do jogo também estão fora das paradas. Anos após o lançamento, o número de jogadores ainda é impressionante. As atualizações frequentes e excelentes da Rockstar no GTA Online são um dos principais motivos para isso. Portanto, estamos trabalhando arduamente considerando o que virá em GTA 6.

Estamos ansiosos para ouvir mais sobre Grand Theft Auto 6 em breve, embora ainda não tenha sido anunciado. Um bom roubo de carros e uma sátira mordaz sempre satisfarão nosso apetite insaciável. Abaixo, reunimos todos os rumores e sugestões mais recentes para o GTA 6 em um só lugar. O jogo está fadado a assumir qualquer forma.

Data de lançamento: julho de 2022 (esperado)

Quando será lançado o GTA 6?

Supondo que o ciclo de desenvolvimento de quatro a cinco anos da série seja uma indicação, deveríamos ter visto GTA 6 em 2018. Mas ainda não vimos.

Há rumores de que GTA 6 será lançado em 2024 ou 2025. Battlefield postou recentemente um vídeo afirmando que o jogo foi adiado para 2023 de sua data de lançamento original. A Rockstar supostamente melhorou as condições do local de trabalho e evitou tempos difíceis.

Tendemos a esperar por novos jogos como GTA e Borderlands por quase uma década. No entanto, isso pode não ser sempre o caso no futuro. Como o CEO da Take-Two Interactive sugeriu em uma entrevista, mais recursos de desenvolvimento e equipes maiores seriam benéficos para reduzir essas lacunas. A duração de tais “jogos” também pode ser encurtada. No entanto, o suporte pós-lançamento ainda pode ser robusto.

Outra razão para o GTA ser mais curto é minimizar o tempo crítico. Depois de serem examinados após o momento crítico de Red Dead Redemption 2, os funcionários da Rockstar falam sobre as mudanças positivas que a empresa está fazendo. No entanto, não há cronograma para o GTA 6. Isso significa que o próximo GTA provavelmente será menor.

Localização GTA VI / Mapas

Vários rumores surgiram sobre as possíveis localizações do GTA 6. O jogo também pode ser ambientado em Vice City ou em todo o país.

Em junho de 2021, rumores afirmavam que o cenário para GTA 6 seria uma recriação moderna de Vice City. Jason Schreier, da Bloomberg, posteriormente confirmou o boato.

Um grande informante chamado Tom Henderson previu que GTA 6 seria ambientado na era moderna em março de 2021. Um usuário do Twitter fez uma pergunta a Henderson, e Henderson retuitou. Ele disse simplesmente “Não acontece nos anos 1980” e que é moderno.

Em 2020, no entanto, um enorme vazamento de GTA 6 apareceu no Reddit. O próximo jogo da Rockstar é descrito em 23 detalhes pelo usuário JackOLantern1982. Além disso, foi confirmado que o jogo está sendo desenvolvido. Um codinome foi dado ao projeto: Projeto Américas. Como o jogo será jogado em vários países. Existe uma cidade fictícia chamada Vice City no Brasil com base no Rio de Janeiro. Narcos, de acordo com o relatório, influenciaria fortemente a narrativa relacionada.

De acordo com o vazamento, você estará construindo seu próprio império das drogas. Semelhante a Vice City Stories, você construirá seu próprio império de drogas. Mas com muito mais profundidade. Tal como acontece com Red Dead Redemption 2, seu veículo funcionará de forma semelhante a ele. Em vez de armazenar seu equipamento em seu personagem, ele pode ser mantido no porta-malas. O vazamento indica que o jogo acontecerá entre as décadas de 1970 e 1980. Com o tempo, os edifícios mudarão e se degradarão. O clima também terá um papel importante.

Um outro possível vazamento de Frieden sugere que GTA 6 é ambientado em Liberty City dos dias modernos. Uma semelhança com o programa de TV, The Wire, pode ser encontrada no início do jogo. Na verdade, parece ser baseado em um anel de drogas, que é consistente em todos os vazamentos.

História GTA VI

A história de GTA 6 também está repleta de rumores. Os rumores variam de um único protagonista a vários protagonistas.

De acordo com o vazamento do Reddit 2020, a história se passará nos anos 1970/80 e contará com um protagonista masculino. Ele é um aspirante a traficante chamado “Ricardo”.

A narrativa também conta com a personagem “Kacey”. Aparentemente, você vai começar como um contrabandista de cocaína fazendo viagens de Vice City para a América do Sul. Tornar-se um grande barão do tráfico antes de chegar ao topo. Várias cidades são apresentadas na história. Há rumores de que um jovem Martin Madrazo aparecerá.

Além disso, seu pai será um grande traficante de drogas na época. Existem algumas missões que você faz para a família Madrazo que envolvem matar outros membros de gangue. Também constam na história tópicos como HIV e a crise de imigração dos anos 1970/80.

Anteriormente, alguns vazamentos disseram que o jogo teria quatro personagens principais. Dois deles são policiais e dois deles são membros de gangues. O vazamento sugere que depois de um tempo, o enredo se divide. Os criminosos têm acesso a uma caixa de proteção onde podem construir seu próprio império. Em contraste, o lado policial do jogo é mais um jogo de ação tradicional com um toque de LA Noire.

Baixe GTA 6 para PC com Windows

Em um vazamento de junho de 2021, foi revelado que vários protagonistas seriam jogáveis ​​no jogo Vice City moderno. Com o tempo, o mapa do jogo iria crescer e evoluir. Para empreendimentos futuros, a própria Rockstar não descartou uma abordagem multiprotagonista.

Requisitos do GTA 6

Memória 16 GB Desenvolvedor jogos Rockstar Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1660 SO Windows 10 e Windows 11 (64 bits) CPU Intel Core i7 Tamanho do arquivo 105 GB Data de lançamento Julho de 2022

Isso é tudo o que sabemos sobre a data de lançamento do GTA 6. Os jogadores de todo o mundo estão todos esperando que o jogo seja lançado o mais rápido possível. Mas, por enquanto, teremos que esperar um pouco mais.

