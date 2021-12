Laranja é a cor do verão? Marina Ruy Barbosa vira meme após aparecer com pele bronzeada

Marina Ruy Barbosa virou meme na web após aparecer bronzeada em fotos publicadas no Instagram. A atriz se submeteu ao “bronze” para promover uma linha de bronzeadores e iluminadores corporais.

“Gente, pensei que fosse uma senhora…. elegantíssima”, brincou uma internauta. “Marina amo tudo o que vc faz, e acho vc uma das mulheres mais lindas/elegantes desse país, mas nas primeiras fotos não sei se é a luz… Mas tá laranja”, comentou outra.

Fãs da atriz também reagiram ao post elogiando a beleza da moça: “Eu vou te processar por roubar a beleza do mundo em gatinha”; “Por um instante pensei ser Gisele… É um elogio viu… sabia que era você, mas me remeteu as fotos da Gisele. As duas lindíssimas, dentro das suas diferenças, óbvio. Maravilhosaaaaaaa”.